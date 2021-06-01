В аэропорту «Манас» открыли ПЦР-лабораторию. Тест делают за два часа

В международном аэропорту «Манас» начала работать новая ПЦР-лаборатория. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, сдать ПЦР-тест можно только днем — с 8.00 до 18.00 на втором этаже аэропорта «Манас». За счет новейшего оборудования тест делается в быстром режиме: за полтора-два часа (3 тысячи 499 сомов) и за четыре-пять часов (2 тысячи 399 сомов).

ПЦР-тест можно сдать в аэропорту «Манас» перед вылетом за границу (кроме Российской Федерации, пока компания не стала участником приложения «Путешествую без COVID-19»).

Результаты можно посмотреть на сайте amsbiolab.kg или получить распечатанную справку на трех языках на первом этаже аэровокзала «Манас».

Ранее сообщалось, что в лаборатории за день тестирование смогут пройти около 14 тысяч человек.