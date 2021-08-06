Для желающих сдать ПЦР-анализ организована предварительная дистанционная запись

В департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития заработала дистанционная предварительная запись на ПЦР-исследование. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, записаться можно по номеру 0701558801 ежедневно с 8.30 до 17.30.

Стоимость ПЦР-тестирования 788 сомов. Сдать анализ можно будет по адресу: Бишкек, улица Михаила Фрунзе, 535.

Кроме того, организованы пункты приема образцов:

Сокулукский районный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора по адресу: село Сокулук, улица Ленина, 112. Телефон: 0500220492. График работы с 9.00 до 13.00, выдача результатов на следующий день с 11.00 до 13.00;

Аламединский районный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора по адресу: микрорайон «Городок Энергетиков», улица Зеленая, 3а. Телефон: 0700717702. График работы с 9.00 до 13.00, выдача результатов на следующий день с 11.00 до 13.00;

Иссык-Атинский районный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора по адресу: Кант, улица Ленина, 43. Телефон: 0709059500. График работы с 9.00 до 13.00, выдача результатов на следующий день с 11.00 до 13.00;

Медпункт в селе Бостери по адресу: улица Мамытова, 80. Телефоны: 0701558802; 0701558803. График работы с 8.00 до 18.00: забор образцов с 8.00 до 15.00, выдача результатов с 15.00 до 18.00 на следующий день после сдачи.

Граждане также могут получить консультацию по вопросам сдачи анализов на ПЦР-исследование по номерам: 0312323012 (с 8.30 до 17.30) и 0701558806 (с 8.30 до 20.00).