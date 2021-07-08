Жителей Джалал-Абада тестируют на коронавирус в антисанитарных условиях

В Джалал-Абаде у жителей проводят ПЦР-тесты в антисанитарных условиях. Об этом 24.kg сообщил читатель.

На фотографиях, которые прислали в редакцию, видно, что у людей берут пробы на лестнице, не впуская их в здание.

«Так выглядит областная санитарно-эпидемиологическая служба города, где берут анализы. Чего от них ожидать? Разве будет порядок в городе, когда у них самих нет санитарных норм, хотя здание находится в самом центре Джалал-Абада на улице Ленина. Люди могут заразиться здесь, потому что приходится прикасаться к железным решеткам, когда берут анализы. Сотрудники даже не меняют перчатки», — написал местный житель.

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