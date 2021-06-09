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Общество

Поедут самые лучшие! Названы критерии отбора школьников из Кыргызстана в «Артек»

О критериях отбора школьников для отдыха в международном центре «Артек» 24.kg рассказала заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова.

По ее словам, всего в трех потоках смогут отдохнуть 150 детей школьного возраста от 9 до 17 лет. Первый поток планируется на июль, второй — на август и третий — предновогодний.

«У детей должны быть достижения в учебе, спорте, искусстве, победы в олимпиадах. Каждый регион, район должны иметь возможность выбрать самого лучшего своего ученика. Списки, предоставленные нам, отправляем в РФ. Сейчас ждем разрешения от Роспотребнадзора. Если бы не пандемия, такой загвоздки не возникло», — сказала Надира Джусупбекова.

Отбор будут проводить местные власти, родительские комитеты, администрации школ. Они должны предоставить доказательства об успехах детей. Отбор будет честным и прозрачным. 

Надира Джусупбекова

Она отметила, что единственный вопрос на сегодня — транспортные расходы. До Симферополя их несет Кыргызстан, а оттуда расходы берет на себя РФ.

«Возможно, родители учащихся смогут взять на себя расходы. Если нет, то к вопросу подключаются местные власти, которые могут помочь найти доноров для финансирования дорожных расходов. Будем решать этот вопрос на местном и республиканском уровнях», — отметила Надира Джусупбекова.

Напомним, договоренность об отдыхе талантливых и одаренных ребят из КР достигнута 25 мая на встрече в режиме видео-конференц-связи министра образования и науки КР Болотбека Купешева с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196995/
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