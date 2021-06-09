Цифра дня. 7 тысяч 688 детей мигрантов проживает в Иссык-Кульской области

В Иссык-Кульской области проживает 7 тысяч 688 детей мигрантов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного ГУВД. Милиция регулярно проверяет условия, в которых проживают несовершеннолетние, чтобы предотвратить возможные нарушения их прав.

«За пять месяцев текущего года было проверено свыше 13 тысяч домовладений, где проживают дети мигрантов. Было выявлено 7 тысяч 668 детей, из них 2 тысячи 890 — дети внутренних мигрантов и 4 тысячи 778 — внешних мигрантов. Число родителей, выехавших в страны СНГ и дальнего зарубежья, — 3 тысячи 876 человек», — сообщили в ГУВД Иссык-Кульской области.

В милиции отмечают, что есть факты, когда родители оставляют детей не только дальним родственникам, но и знакомым. С этими семьями ведем разъяснительные беседы, чтобы обязательно оформили опекунство или попечительство на основании закона.