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Общество

Цифра дня. 7 тысяч 688 детей мигрантов проживает в Иссык-Кульской области

В Иссык-Кульской области проживает 7 тысяч 688 детей мигрантов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного ГУВД. Милиция регулярно проверяет условия, в которых проживают несовершеннолетние, чтобы предотвратить возможные нарушения их прав.

«За пять месяцев текущего года было проверено свыше 13 тысяч домовладений, где проживают дети мигрантов. Было выявлено 7 тысяч 668 детей, из них 2 тысячи 890 — дети внутренних мигрантов и 4 тысячи 778 — внешних мигрантов. Число родителей, выехавших в страны СНГ и дальнего зарубежья, — 3 тысячи 876 человек», — сообщили в ГУВД Иссык-Кульской области.

В милиции отмечают, что есть факты, когда родители оставляют детей не только дальним родственникам, но и знакомым. С этими семьями ведем разъяснительные беседы, чтобы обязательно оформили опекунство или попечительство на основании закона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196963/
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