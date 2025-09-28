13:35
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Детям мигрантов нельзя отказывать в учебе в России при знании языка — Гуров

Получение школьного образования в России должно быть доступно детям мигрантов при условии знания русского языка. Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров на полях молодежного образовательного форума «Каспий-2025».

Таким образом он прокомментировал инициативы об отмене бесплатного обучения в школах для детей иностранцев.

«Важно, чтобы, безусловно, все люди были образованы, и наше общее образование должно быть доступно каждому — при соблюдении каких-то элементарных вещей, связанных со знанием русского языка, с желанием учиться в российской школе по российскому законодательству», — сказал он.

По мнению Григория Гурова, необходимо знать русский язык, чтобы обучаться в школах РФ.

«Когда приезжают в Россию семьи [мигрантов], когда они здесь работают, когда они здесь живут — они уже находятся в нашем сообществе», — заключил он.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов назвал глупостью запрет на прием детей мигрантов в школы. «Ну как вы ребенка в школу не пустите? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык [не знает]? Выучит. Любой ребенок за три-четыре месяца язык выучит. Ничего страшного. Вообще глупости какие-то. Надо бережно относиться. Это ребенок, он не виноват», — говорил Рустам Минниханов.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Позже стало известно, что в России решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345179/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан сохранит русский язык в качестве официального — Эдиль Байсалов
Почему студенты выбирают русский, рассказал глава Нацкомиссии по госязыку
Казахстанцам не нужно сдавать тест на русский язык — Владимир Путин обновил указ
Только половина детей мигрантов сдала тест по русскому языку — Рособрнадзор
В Екатеринбурге выросла доля успешно сдавших русский язык детей мигрантов
В Татарстане назвали глупостью запрет на прием детей мигрантов в школы
В школах России отмечено значительное сокращение детей трудовых мигрантов
Мигранты, чьи дети не сдали тест по русскому языку, смогут обжаловать решение
Учителям России рекомендовали следить за высказываниями детей мигрантов в школах
В Госдуме предложили ограничить число детей-мигрантов в классах до одного
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Реконструкция развязки на&nbsp;улице Алма-Атинской парализовала движение в&nbsp;Бишкеке Реконструкция развязки на улице Алма-Атинской парализовала движение в Бишкеке
Бизнес
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
28 сентября, воскресенье
13:01
Детям мигрантов нельзя отказывать в учебе в России при знании языка — Гуров Детям мигрантов нельзя отказывать в учебе в России при...
12:33
Госагентство по управлению госимуществом перевыполнило план на 233 процента
12:03
Евросоюз хочет создать «стену дронов» для защиты своего воздушного пространства
11:29
Работница «Почты России» отправила мошенникам в Кыргызстан 8,6 миллиона рублей
11:00
Как жить без боли и стыда: откровенный разговор с врачом-проктологом