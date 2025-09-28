Получение школьного образования в России должно быть доступно детям мигрантов при условии знания русского языка. Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров на полях молодежного образовательного форума «Каспий-2025».

Таким образом он прокомментировал инициативы об отмене бесплатного обучения в школах для детей иностранцев.

«Важно, чтобы, безусловно, все люди были образованы, и наше общее образование должно быть доступно каждому — при соблюдении каких-то элементарных вещей, связанных со знанием русского языка, с желанием учиться в российской школе по российскому законодательству», — сказал он.

По мнению Григория Гурова, необходимо знать русский язык, чтобы обучаться в школах РФ.

«Когда приезжают в Россию семьи [мигрантов], когда они здесь работают, когда они здесь живут — они уже находятся в нашем сообществе», — заключил он.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов назвал глупостью запрет на прием детей мигрантов в школы. «Ну как вы ребенка в школу не пустите? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык [не знает]? Выучит. Любой ребенок за три-четыре месяца язык выучит. Ничего страшного. Вообще глупости какие-то. Надо бережно относиться. Это ребенок, он не виноват», — говорил Рустам Минниханов.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Позже стало известно, что в России решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку.