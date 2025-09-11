09:56
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Общество

Только половина детей мигрантов сдала тест по русскому языку — Рособрнадзор

Только половина детей мигрантов сдала тест по русскому языку. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Уточняется, что всего с апреля по август документы в образовательные организации подали родители 23 тысяч 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов сдан только на 8 тысяч 223 ребенка, которые направлены на тестирование по русскому языку, необходимое для зачисления в школу. Его сдали 2 тысячи 964 ребенка мигрантов из 5 тысяч 940. Это 50 процентов от общего числа справившихся с заданием и 12,6 процента от количества поданных заявок.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Позже стало известно, что в России решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343043/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
В Екатеринбурге выросла доля успешно сдавших русский язык детей мигрантов
В Татарстане назвали глупостью запрет на прием детей мигрантов в школы
В школах России отмечено значительное сокращение детей трудовых мигрантов
Мигранты, чьи дети не сдали тест по русскому языку, смогут обжаловать решение
Учителям России рекомендовали следить за высказываниями детей мигрантов в школах
В Госдуме предложили ограничить число детей-мигрантов в классах до одного
Запрет детям мигрантов бесплатно учиться в школах: депутат Госдумы против
В КР по проекту «Российский учитель за рубежом» работает более 200 педагогов
В правительстве РФ не поддержали введение дополнительных налогов для мигрантов
В Кыргызстане подходы к преподаванию русского языка в начальных классах меняют
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Первый автобус по&nbsp;прямому маршруту Каракол&nbsp;&mdash; Алматы сегодня отправился в&nbsp;путь Первый автобус по прямому маршруту Каракол — Алматы сегодня отправился в путь
Бизнес
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
Впервые в&nbsp;ЦА&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
11 сентября, четверг
09:50
Убойный пункт «Жантай» закрыли по многочисленным жалобам граждан Убойный пункт «Жантай» закрыли по многочисленным жалоба...
09:46
За восемь месяцев кыргызстанцам в РФ помогли взыскать более 34 миллионов рублей
09:43
Двух граждан КР, задержанных в Нигерии за кибермошенничество, вернули на родину
09:39
Из реестра контролируемых лиц РФ исключено 98 тысяч 670 кыргызстанцев — МИД
09:37
В США произошло громкое политическое убийство: стреляли в сторонника Трампа