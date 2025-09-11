Только половина детей мигрантов сдала тест по русскому языку. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Уточняется, что всего с апреля по август документы в образовательные организации подали родители 23 тысяч 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов сдан только на 8 тысяч 223 ребенка, которые направлены на тестирование по русскому языку, необходимое для зачисления в школу. Его сдали 2 тысячи 964 ребенка мигрантов из 5 тысяч 940. Это 50 процентов от общего числа справившихся с заданием и 12,6 процента от количества поданных заявок.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Позже стало известно, что в России решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку.