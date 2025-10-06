09:54
Общество

МВД России будет получать сведения о детях мигрантов, которые не ходят в школу

МВД России будет получать сведения о детях иностранных граждан, которые не зачислены в российские школы. Разработан порядок информационного межведомственного информационного взаимодействия между правоохранительным ведомством и исполнительными органами субъектов РФ, которые осуществляют государственное управление в сфере образования о несовершеннолетних мигрантах. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Обмен данными между ведомствами будет происходить через единую систему электронного взаимодействия.

Отмечается, что родители (законные представители), вне зависимости от их гражданской принадлежности, ребенок которых не посещает общеобразовательное учреждение, совершают административное правонарушение.

В МВД напоминают, что с 1 января 2025 года мигранты, являющиеся законными представителями детей-иностранцев, не достигших возраста 18 лет, обязаны обеспечивать законность их пребывания (проживания) в России и возможность получения основного общего образования.

 В отношении иностранцев, допустивших грубое нарушение данных обязанностей, может быть принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346001/
