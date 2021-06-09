Отдых в «Артеке». Кыргызстан ждет разрешения от Роспотребнадзора

Говорить об отдыхе детей из Кыргызстана в международном центре «Артек» пока рано. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

По их данным, ведомство ждет разрешения от Роспотребнадзора.

В МОН также не смогли назвать критерии и условия отбора, число детей, которые смогут выехать на отдых в случае получения требуемого разрешения.

Напомним, договоренность об отдыхе талантливых и одаренных ребят из Кыргызстана достигнута 25 мая между министром образования и науки КР Болотбеком Купешевым и министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.