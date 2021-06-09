10:18
USD 84.63
EUR 103.05
RUB 1.16
Общество

Отдых в «Артеке». Кыргызстан ждет разрешения от Роспотребнадзора

Говорить об отдыхе детей из Кыргызстана в международном центре «Артек» пока рано. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

По их данным, ведомство ждет разрешения от Роспотребнадзора.

В МОН также не смогли назвать критерии и условия отбора, число детей, которые смогут выехать на отдых в случае получения требуемого разрешения.

Напомним, договоренность об отдыхе талантливых и одаренных ребят из Кыргызстана достигнута 25 мая между министром образования и науки КР Болотбеком Купешевым и министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196923/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Дело передано в суд
Сто пятьдесят школьников из Баткена 10 дней провели на Иссык-Куле
Кыргызстанка в Санкт-Петербурге оставила троих детей без присмотра. Ее задержали
В Бишкеке проводят бесплатный медосмотр для детей из малообеспеченных семей
Сто детей из Баткена отправились на отдых на Иссык-Куль
Цифра дня. 2,5 миллиона детей живут в Кыргызстане
Дети-«невидимки», или Как выживают в Кыргызстане без документов
Фея, Ыпып, Сталин. Какие необычные имена детям давали кыргызстанцы в 2021 году
Большие маленькие жертвы. О детях Баткена, пострадавших в конфликтах на границе
Цифра дня. 49 процентов детей в Кыргызстане будут расти без отца
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ В Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ
Внутренние войска. Бездарное руководство и&nbsp;раздетые солдаты Внутренние войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты
Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на&nbsp;линии Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии
Состояние Алмазбека Атамбаева критическое&nbsp;&mdash; адвокат Состояние Алмазбека Атамбаева критическое — адвокат
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
9 июня, среда
10:16
Россия будет вакцинировать от коронавируса трудовых мигрантов Россия будет вакцинировать от коронавируса трудовых миг...
10:14
Правозащитник: Кыргызстанку в Москве похитили полицейские
10:11
Доллар в Кыргызстане снова дешевеет
10:03
Поваленные баннеры, деревья и не только. Последствия сильного ветра в Бишкеке
10:00
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 июня