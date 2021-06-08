В Бишкеке отмечается рост заболеваемости кишечными инфекциями

В столице отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

По данным Центра госсанэпиднадзора Бишкека, за пять месяцев зарегистрировано 799 случаев заболевания ОКИ, в то время как как за аналогичный период 2020-го — 600 случаев.

Отмечается рост показателя заболеваемости на 29,9 процента.

В ЦГСЭН отметили, что чаще болеют дети до двух лет. Это связано с несоблюдением личной гигиены со стороны родителей при уходе за детьми, а также с нарушением хранения и употребления в пищу недоброкачественных пищевых продуктов.

Рост заболеваемости регистрируется чаще всего в жилых массивах города, чему способствует недостаточное обеспечение питьевой воды, перебои с водоснабжением, особенно в дневное время.

Врачи просят горожан помнить об опасных признаках острых кишечных инфекций, не заниматься самолечением, а своевременно обращаться к семейному врачу.