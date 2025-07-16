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Общество

Заболеваемость кишечными инфекциями растет. Чаще страдают дети

За шесть месяцев 2025 года в Бишкеке зарегистрировано 3 тысячи 744 случая острых кишечных заболеваний, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщает столичный Центр госсанэпиднадзора.

По его данным, ежегодно в Бишкеке регистрируется более 9 тысяч случаев кишечных инфекций, из них среди детей до 14 лет — 70 процентов.

Острые кишечные инфекции у детей встречаются очень часто: среди всех инфекционных заболеваний они уступают по распространенности только респираторным вирусным инфекциям.

Кишечные заболевания у детей могут вызывать разные виды вирусов, бактерий и простейших.

«Все кишечные инфекции протекают примерно с одной и той же симптоматикой: боль в животе, диарея, повышение температуры тела, тошнота и рвота, снижение аппетита, вялость. Инкубационный период (время с момента заражения до появления первых признаков заболевания) длится от нескольких часов до двух суток. При любых симптомах нужно обратиться к врачу. Своевременная диагностика и правильное лечение помогут быстрее справиться с болезнью и снизить риск опасных осложнений», — предупреждают в ЦГСЭН

В целях профилактики врачи советуют:

  • соблюдать правила личной гигиены (речь о частом мытье рук);
  • употреблять чистую, кипяченую питьевую воду и продукты, прошедшие надлежащую термическую обработку;
  • тщательно мыть сырые овощи и фрукты, а готовые блюда не хранить очень долго;
  • бороться с насекомыми и грызунами, являющимися переносчиками возбудителей кишечных инфекций;
  • поддерживать чистоту (заражения через предметы обихода).

Чтобы не заболеть острой кишечной инфекцией, рекомендуется:

  • не покупать продукты питания в местах несанкционированной торговли;
  • при покупке скоропортящейся продукции обращать особое внимание на сроки ее изготовления и реализации, в домашних условиях необходимо обеспечить ее хранение в условиях холодильника, не употреблять продукты с истекшим сроком годности;
  • не пробовать немытые фрукты и ягоды при покупке на рынке;
  • покупать бахчевые культуры (арбузы, дыни) только в установленных местах торговли, не делать надрезы перед покупкой арбуза для установления степени спелости;
  • при приготовлении пищи в домашних условиях не допускать совместное нахождение сырой (мясо) и готовой продукции, употребляемой без термической обработки, использовать отдельные разделочные доски и ножи;
  • употреблять для питья бутилированную воду, не употреблять воду из «случайных» источников;
  • купаться только в разрешенных для этих целей водоемах, при купании не допускать попадание воды в полость рта;
  • не заниматься самолечением, при появлении симптомов кишечной инфекции немедленно обратиться к врачу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336415/
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