Заболеваемость кишечными инфекциями растет. Чаще страдают дети

За шесть месяцев 2025 года в Бишкеке зарегистрировано 3 тысячи 744 случая острых кишечных заболеваний, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщает столичный Центр госсанэпиднадзора.
Острые кишечные инфекции у детей встречаются очень часто: среди всех инфекционных заболеваний они уступают по распространенности только респираторным вирусным инфекциям.
«Все кишечные инфекции протекают примерно с одной и той же симптоматикой: боль в животе, диарея, повышение температуры тела, тошнота и рвота, снижение аппетита, вялость. Инкубационный период (время с момента заражения до появления первых признаков заболевания) длится от нескольких часов до двух суток. При любых симптомах нужно обратиться к врачу. Своевременная диагностика и правильное лечение помогут быстрее справиться с болезнью и снизить риск опасных осложнений», — предупреждают в ЦГСЭН
В целях профилактики врачи советуют:
- соблюдать правила личной гигиены (речь о частом мытье рук);
- употреблять чистую, кипяченую питьевую воду и продукты, прошедшие надлежащую термическую обработку;
- тщательно мыть сырые овощи и фрукты, а готовые блюда не хранить очень долго;
- бороться с насекомыми и грызунами, являющимися переносчиками возбудителей кишечных инфекций;
- поддерживать чистоту (заражения через предметы обихода).
Чтобы не заболеть острой кишечной инфекцией, рекомендуется:
- не покупать продукты питания в местах несанкционированной торговли;
- при покупке скоропортящейся продукции обращать особое внимание на сроки ее изготовления и реализации, в домашних условиях необходимо обеспечить ее хранение в условиях холодильника, не употреблять продукты с истекшим сроком годности;
- не пробовать немытые фрукты и ягоды при покупке на рынке;
- покупать бахчевые культуры (арбузы, дыни) только в установленных местах торговли, не делать надрезы перед покупкой арбуза для установления степени спелости;
- при приготовлении пищи в домашних условиях не допускать совместное нахождение сырой (мясо) и готовой продукции, употребляемой без термической обработки, использовать отдельные разделочные доски и ножи;
- употреблять для питья бутилированную воду, не употреблять воду из «случайных» источников;
- купаться только в разрешенных для этих целей водоемах, при купании не допускать попадание воды в полость рта;
- не заниматься самолечением, при появлении симптомов кишечной инфекции немедленно обратиться к врачу.