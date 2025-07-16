Заболеваемость кишечными инфекциями растет. Чаще страдают дети

За шесть месяцев 2025 года в Бишкеке зарегистрировано 3 тысячи 744 случая острых кишечных заболеваний, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщает столичный Центр госсанэпиднадзора.

По его данным, ежегодно в Бишкеке регистрируется более 9 тысяч случаев кишечных инфекций, из них среди детей до 14 лет — 70 процентов.

Острые кишечные инфекции у детей встречаются очень часто: среди всех инфекционных заболеваний они уступают по распространенности только респираторным вирусным инфекциям.

Кишечные заболевания у детей могут вызывать разные виды вирусов, бактерий и простейших.

«Все кишечные инфекции протекают примерно с одной и той же симптоматикой: боль в животе, диарея, повышение температуры тела, тошнота и рвота, снижение аппетита, вялость. Инкубационный период (время с момента заражения до появления первых признаков заболевания) длится от нескольких часов до двух суток. При любых симптомах нужно обратиться к врачу. Своевременная диагностика и правильное лечение помогут быстрее справиться с болезнью и снизить риск опасных осложнений», — предупреждают в ЦГСЭН

В целях профилактики врачи советуют:

соблюдать правила личной гигиены (речь о частом мытье рук);

употреблять чистую, кипяченую питьевую воду и продукты, прошедшие надлежащую термическую обработку;

тщательно мыть сырые овощи и фрукты, а готовые блюда не хранить очень долго;

бороться с насекомыми и грызунами, являющимися переносчиками возбудителей кишечных инфекций;

поддерживать чистоту (заражения через предметы обихода).

Чтобы не заболеть острой кишечной инфекцией, рекомендуется: