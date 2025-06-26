Сезон кишечных инфекций. Не заниматься самолечением призывает врач

В летний период отмечается рост острых кишечных инфекций, кыргызстанцы не должны заниматься самолечением. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила доцент кафедры детских инфекционных болезней КГМА Дамирахан Чыныева.

По ее словам, многие граждане самостоятельно обращаются в аптеку за антибиотиками, принимают их сами и дают детям. Но такие препараты показаны не всегда и могут, напротив, усугубить состояние больного.

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«Поэтому при ухудшении состояния ребенка, особенно грудного возраста, нужно немедленно обращаться в медицинское учреждение — сначала по месту жительства к семейному врачу. Некоторые ждут приезда скорой помощи, которая часто перегружена. Долго ждать не нужно — надо ехать своим ходом. Если же человек получал лечение в частной клинике, но состояние не улучшается, нужно срочно обратиться в инфекционную больницу. Параллельно не забывайте об употреблении воды — чаще и понемногу», — сказала Дамирахан Чыныева.

Она отметила, что при этом нельзя детям давать сладкие напитки — подслащенные жидкости при кишечных инфекциях вызывают еще больше диарею. И подчеркнула, что ОКИ могут приводить к различным осложнениям, интоксикации, обезвоживанию и даже к летальному исходу.

По данным столичного Центра госсанэпиднадзора, за пять месяцев 2025-го в Бишкеке зарегистрировано 2 тысячи 840 зараженных острыми кишечными инфекциями, что примерно на 40 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.