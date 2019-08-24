До конца лета осталась всего неделя. Но с приходом осени не стоит расслабляться и забывать о соблюдении правил личной гигиены, ведь это время года — пора острых кишечных инфекций (ОКИ). В Министерстве здравоохранения Кыргызстана рассказали об основных симптомах ОКИ и как обезопасить себя от заболевания.

1 Острые кишечные инфекции — это... ... группа инфекционных заболеваний (дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, гепатит А), заражение которыми происходит при употреблении инфицированной пищи, воды или через грязные руки и вызывает повреждение желудочно-кишечного тракта человека.



Развитию ОКИ способствует несоблюдение правил личной и общественной гигиены.

2 Основные признаки Расстройства функции кишечника — боли и вздутие в животе, жидкий стул более трех-четырех раз в день.



Симптомы интоксикации — высокая температура, слабость, потеря аппетита, тошнота, рвота.

3 Причины заражения — употребление воды из открытых источников, которые могут быть инфицированы возбудителями инфекций;



— употребление свежих овощей и фруктов, которые не всегда тщательно вымыты;



— пищевые продукты (особенно мясо, молоко, рыба) в теплое время портятся быстрее. Признаки порчи могут быть совсем незаметны;



— большое количество насекомых — переносчиков инфекций;



— в теплое время года микробы размножаются быстрее.

4 Как избежать заражения — пить только кипяченую или бутилированную воду;



— мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета;



— тщательно промывать фрукты, овощи и зелень;



— защищать продукты питания от мух и насекомых;



— хранить продукты в холодильнике (сырое мясо отдельно от готовых продуктов);



— потреблять свежеприготовленную пищу;



— соблюдать чистоту в местах приготовления и хранения пищи;



— покупать продукты питания с указанным сроком годности.

5 Когда нужно мыть руки — перед приготовлением пищи и едой;



— после посещения туалета;



— после поездки на транспорте;



— после обращения с деньгами;



— после пользования клавиатурой техники;



— после возвращения домой с улицы;



— после уборки.

В Минздраве напомнили, что соблюдение элементарных правил гигиены — надежная защита от кишечных инфекций.