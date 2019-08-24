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Общество
Сюжет: Полезные советы (82)

Осень — пора острых кишечных инфекций. Как не заразиться

До конца лета осталась всего неделя. Но с приходом осени не стоит расслабляться и забывать о соблюдении правил личной гигиены, ведь это время года — пора острых кишечных инфекций (ОКИ). В Министерстве здравоохранения Кыргызстана рассказали об основных симптомах ОКИ и как обезопасить себя от заболевания.

1

Острые кишечные инфекции — это...

... группа инфекционных заболеваний (дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, гепатит А), заражение которыми происходит при употреблении инфицированной пищи, воды или через грязные руки и вызывает повреждение желудочно-кишечного тракта человека.

Развитию ОКИ способствует несоблюдение правил личной и общественной гигиены.

2

Основные признаки

Расстройства функции кишечника — боли и вздутие в животе, жидкий стул более трех-четырех раз в день.

Симптомы интоксикации — высокая температура, слабость, потеря аппетита, тошнота, рвота.

3

Причины заражения

— употребление воды из открытых источников, которые могут быть инфицированы возбудителями инфекций;

— употребление свежих овощей и фруктов, которые не всегда тщательно вымыты;

— пищевые продукты (особенно мясо, молоко, рыба) в теплое время портятся быстрее. Признаки порчи могут быть совсем незаметны;

— большое количество насекомых — переносчиков инфекций;

— в теплое время года микробы размножаются быстрее.

4

Как избежать заражения

— пить только кипяченую или бутилированную воду;

— мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета;

— тщательно промывать фрукты, овощи и зелень;

— защищать продукты питания от мух и насекомых;

— хранить продукты в холодильнике (сырое мясо отдельно от готовых продуктов);

— потреблять свежеприготовленную пищу;

— соблюдать чистоту в местах приготовления и хранения пищи;

— покупать продукты питания с указанным сроком годности.

5

Когда нужно мыть руки

— перед приготовлением пищи и едой;

— после посещения туалета;

— после поездки на транспорте;

— после обращения с деньгами;

— после пользования клавиатурой техники;

— после возвращения домой с улицы;

— после уборки.

В Минздраве напомнили, что соблюдение элементарных правил гигиены — надежная защита от кишечных инфекций.
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