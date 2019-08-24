До конца лета осталась всего неделя. Но с приходом осени не стоит расслабляться и забывать о соблюдении правил личной гигиены, ведь это время года — пора острых кишечных инфекций (ОКИ). В Министерстве здравоохранения Кыргызстана рассказали об основных симптомах ОКИ и как обезопасить себя от заболевания.
Острые кишечные инфекции — это...
... группа инфекционных заболеваний (дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, гепатит А), заражение которыми происходит при употреблении инфицированной пищи, воды или через грязные руки и вызывает повреждение желудочно-кишечного тракта человека.
Развитию ОКИ способствует несоблюдение правил личной и общественной гигиены.
Основные признаки
Расстройства функции кишечника — боли и вздутие в животе, жидкий стул более трех-четырех раз в день.
Симптомы интоксикации — высокая температура, слабость, потеря аппетита, тошнота, рвота.
Причины заражения
— употребление воды из открытых источников, которые могут быть инфицированы возбудителями инфекций;
— употребление свежих овощей и фруктов, которые не всегда тщательно вымыты;
— пищевые продукты (особенно мясо, молоко, рыба) в теплое время портятся быстрее. Признаки порчи могут быть совсем незаметны;
— большое количество насекомых — переносчиков инфекций;
— в теплое время года микробы размножаются быстрее.
Как избежать заражения
— пить только кипяченую или бутилированную воду;
— мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета;
— тщательно промывать фрукты, овощи и зелень;
— защищать продукты питания от мух и насекомых;
— хранить продукты в холодильнике (сырое мясо отдельно от готовых продуктов);
— потреблять свежеприготовленную пищу;
— соблюдать чистоту в местах приготовления и хранения пищи;
— покупать продукты питания с указанным сроком годности.
Когда нужно мыть руки
— перед приготовлением пищи и едой;
— после посещения туалета;
— после поездки на транспорте;
— после обращения с деньгами;
— после пользования клавиатурой техники;
— после возвращения домой с улицы;
— после уборки.
В Минздраве напомнили, что соблюдение элементарных правил гигиены — надежная защита от кишечных инфекций.