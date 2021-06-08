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Общество

В Минобразования представили независимый рейтинг вузов

В Министерстве образования и науки представили независимый рейтинг вузов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, ежегодно Независимое агентство аккредитации и рейтинга (IAAR) проводит исследование и выпускает рейтинг вузов. Агентство учитывает основные направления деятельности учебных заведений: качество обучения, уровень научных исследований, потенциал преподавателей, востребованность и конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

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«В независимом рейтинге вузов — 2021 проведено ранжирование 259 образовательных программ, что на 17 процентов больше в сравнении с прошлым годом. В пятерку лидеров по количеству ранжируемых образовательных программ вошли Ошский государственный университет, Кыргызский национальный аграрный университет, Кыргызский государственный технический университет, Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры и Бишкекский государственный университет», — отметили в ведомстве.

В рейтинге IAAR высшие учебные заведения представлены по 44 направлениям бакалавриата и магистратуры, что на 20 процентов превышает показатели прошлого года. «Университетами-лидерами по количеству набранных баллов стали Ошский государственный университет, Кыргызская государственная медицинская академия, Международный университет «Ала-Тоо», Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры, Кыргызский национальный аграрный университет, Джалал-Абадский государственный университет, Кыргызский государственный университет и Бишкекский государственный университет», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что анализ результатов ранжирования образовательных программ показывает увеличение притока талантливых студентов в вузы страны. «Наблюдается рост числа обладателей «Золотого сертификата» в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры, Кыргызской государственной медицинской академии, Ошском и Джалал-Абадском государственных университетах», — добавили в ведомстве.

Рейтинг также показал, что заметно увеличилась публикационная активность профессорско-преподавательского состава вузов. Кроме того, наблюдается динамика роста интернационализации образования и академической мобильности.

C результатами независимого рейтинга вузов можно ознакомиться на сайте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196842/
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