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Общество

Пять вузов Кыргызстана попали в глобальный рейтинг университетов QS 2026

Глобальный рейтинг университетов QS опубликовал список лучших университетов мира на 2026 год, куда вошли пять вузов Кыргызстана. Об этом сообщается на их странице.

QS World University Rankings — мировой рейтинг университетов, который составляется ежегодно. Он является одним из трех самых авторитетных рейтингов университетов в мире.

В первые топ-5 рейтинга вошли Массачусетский технологический институт (MIT), Имперский колледж Лондона, Стэнфордский университет, Оксфордский университет и Гарвардский университет.

Рейтинг выставляют после анализа и оценивания университета по критериям:

  • научные исследования и открытия;
  • качество обучения;
  • трудоустройство выпускников;
  • международное сотрудничество;
  • устойчивое развитие.

Вузы Кыргызстана также попали в данный список:

  1. Американский университет в Центральной Азии на позиции 901-950.
  2. Кыргызско-Турецкий университет «Манас» на уровне 951-1000.
  3. Кыргызско-Российский Славянский университет на 1001-1200.
  4. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына на позиции 1201-1400.
  5. Кыргызский государственный технический университет имени Раззакова на уровне 1201-1400.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333263/
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