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Власть

В Бишкеке из-за низких тарифов водители маршруток уходят с линий

В Бишкеке из-за низких тарифов водители бусов уходят с маршрутных линий. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по местному самоуправлению и работе с общественными организациями во время обсуждения вопроса повышения тарифа на проезд сообщил вице-мэр Русланбек Акылбеков.

«При действующем тарифе им невыгодно работать. Может, вы обращали внимание, что в летнее время маршрутки исчезают. Они ездят на Иссык-Куль, в горы. Их нанимают частные школы. Им так выгоднее», — отметил он.

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Чиновник посетовал: муниципалитет обвиняют, что он не дает работать перевозчикам. «Но я предлагал им скооперироваться, купить автобусы, чтобы не отдавать рынок, на котором они работают много лет. Но в ответ тишина. Есть «Шыдыр Жол». На линию должны выходить 14 автобусов, но курсирует 10-11, потому что невыгодно», — сказал Русланбек Акылбеков.

Он добавил, что мэрия работает над привлечением в транспортную сферу инвесторов. «По аутсорсингу хотим закрыть около 60 процентов рынка. С «Эко Пассажирские Перевозки» подписали контракт на поставку 1 тысячи автобусов, с ОсОО «Грин Бас» — на 350 автобусов.

По словам чиновника, он говорит непопулярные вещи, но готов нести ответственность.

Напомним, 2 июня в столице водители маршруток устроили забастовку и пять дней не выходили на линии. Они требовали повысить тариф на проезд. Мэрия пообещала решить вопрос до сентября и даже внесла соответствующий проект постановления в Бишкекский городской кенеш.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).
Ссылка: https://24.kg/vlast/207823/
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