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Общество

Исчезновение Орхана Инанды. Митингующих в Бишкеке примет начальник ГУВД

К митингующим возле Дома правительства вышли представители администрации президента и МВД.

24.kg
Фото 24.kg. Представитель аппарата главы государства

Чиновники пояснили, что в связи с исчезновением Орхана Инанды ведется следствие, но детали расследования они огласить не могут. Участникам акции предложили сформировать группу до десяти человек, которую примет начальник столичного ГУВД Азамат Ногойбаев. Он расскажет о ходе дела и о том, что зафиксировали камеры наблюдения.

Митингующие потребовали проинформировать, где находится Орхан Инанды. Однако чиновники не смогли ответить на вопрос, находится ли он в Кыргызстане.

24.kg
Фото 24.kg. Митинг возле Дома правительства

Участники акции расходиться не намерены. Они будут ждать делегированную к Азамату Ногойбаеву группу на площади.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в тот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По данным МВД, в рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников ведомства, ГУВД столицы и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196119/
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