08:34
USD 84.37
EUR 103.19
RUB 1.15
Общество

В Кыргызстане гемодиализным больным врач из Турции установит фистулы

В рамках благотворительной гуманитарной акции кардиоваскулярный хирург из Турции Наим Эрен проведет операции 24 пациентам в Бишкеке и Оше. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, акция организована ведомством.

Накануне специалист прибыл в Кыргызстан. Фистулы установят гемодиализным больным, у которых имеются проблемы в сосудах. В дальнейшем планируется продолжать данную акцию на постоянной основе.

«Пациенты с хронической почечной недостаточностью вынуждены получать процедуру гемодиализа каждые три дня. А для неоднократного и безопасного ее проведения необходимо установить фистулу на руке пациентов. В течение четырех дней буду проводить подобные операции и делиться опытом с коллегами из Кыргызстана», — отметил Наим Эрен.

Фистула (с латинского — «трубка») для гемодиализа — хирургически созданное из собственных сосудов пациента сообщение между крупной артерией и ближайшей веной.

В ходе операции производится сшивание артерии и вены и создается удобный доступ, достаточный для проведения диализа. Артериовенозная фистула мало подвержена тромбозу и инфекционным осложнениям и может функционировать много лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196011/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Нарына смогут бесплатно получить услуги гемодиализа еще в одном медцентре
Кыргызстанцы могут бесплатно обследоваться на заболевание почек
Цифра дня. 190,8 тысячи сеансов гемодиализа предоставлено пациентам в 2020 году
В Ат-Башинском районе благодаря предпринимателям открыт центр гемодиализа
Еще 205 пациентов с почечной недостаточностью переведены на бюджетный гемодиализ
Депутат жалуется, что на выборы деньги есть, а на здравоохранение нет
В очереди Минздрава на получение бесплатного гемодиализа стоят 89 человек
Митинг пациентов, получающих гемодиализ. В клинике назвали акцию недопониманием
Четвертый митинг в Бишкеке. К зданию Минздрава вышли нуждающиеся в гемодиализе
В Кыргызстане гемодиализ за счет бюджета получают 1 тысяча 408 пациентов
Популярные новости
Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов
В&nbsp;ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Гаражная распродажа прошла в&nbsp;Бишкеке. Что продавали и&nbsp;покупали Гаражная распродажа прошла в Бишкеке. Что продавали и покупали
Бизнес
Теперь оплата картами через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии! Теперь оплата картами через «О!Деньги» без комиссии!
Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с&nbsp;Днем защиты детей Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с Днем защиты детей
BIO-KG удостоилась престижной награды по&nbsp;органике, обойдя десятки развитых стран BIO-KG удостоилась престижной награды по органике, обойдя десятки развитых стран
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно! Переходи на О! и смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно!
2 июня, среда
08:31
С начала года бензин в Кыргызстане подорожал на 42 процента С начала года бензин в Кыргызстане подорожал на 42 проц...
08:13
В Кыргызстане гемодиализным больным врач из Турции установит фистулы
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 июня, вторник
23:49
Создан смартфон на российской операционной системе
23:17
Блогер из США пожертвовал дроном ради зрелищных кадров извергающегося вулкана
23:09
Дело «Кумтора». Меру пресечения Омурбеку Бабанову изберут завтра
22:13
Бесконечная проблема. Городская свалка снова начала дымиться
21:47
Кыргызстанцы могут номинироваться на международную премию «Мы вместе»