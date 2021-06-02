В Кыргызстане гемодиализным больным врач из Турции установит фистулы

В рамках благотворительной гуманитарной акции кардиоваскулярный хирург из Турции Наим Эрен проведет операции 24 пациентам в Бишкеке и Оше. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, акция организована ведомством.

Накануне специалист прибыл в Кыргызстан. Фистулы установят гемодиализным больным, у которых имеются проблемы в сосудах. В дальнейшем планируется продолжать данную акцию на постоянной основе.

«Пациенты с хронической почечной недостаточностью вынуждены получать процедуру гемодиализа каждые три дня. А для неоднократного и безопасного ее проведения необходимо установить фистулу на руке пациентов. В течение четырех дней буду проводить подобные операции и делиться опытом с коллегами из Кыргызстана», — отметил Наим Эрен.

Фистула (с латинского — «трубка») для гемодиализа — хирургически созданное из собственных сосудов пациента сообщение между крупной артерией и ближайшей веной.

В ходе операции производится сшивание артерии и вены и создается удобный доступ, достаточный для проведения диализа. Артериовенозная фистула мало подвержена тромбозу и инфекционным осложнениям и может функционировать много лет.