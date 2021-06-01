«Сапат» просит помощи в поисках президента МОУ Орхана Инанды

Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в поисках президента Орхана Инанды. Об этом говорится в их официальном обращении.

Отмечается, что Орхан Инанды является гражданином Кыргызской Республики.

«Он работает в Кыргызстане с 1995 года. С 2001-го является президентом «Сапата». В состав МОУ входят 16 общеобразовательных лицеев, международный университет, международная школа и три начальные школы. Уважаемые соотечественники, просим вас дать любую информацию, связанную с этим происшествием, в правоохранительные органы или в офис МОУ «Сапат» по номеру 0550049050», — обращается учебное учреждение.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно со вчерашнего дня. Он последний раз выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18.00. В Октябрском УВД Бишкека создана следственно-оперативная группа.