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Общество

«Сапат» просит помощи в поисках президента МОУ Орхана Инанды

Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в поисках президента Орхана Инанды. Об этом говорится в их официальном обращении.

Отмечается, что Орхан Инанды является гражданином Кыргызской Республики.

«Он работает в Кыргызстане с 1995 года. С 2001-го является президентом «Сапата». В состав МОУ входят 16 общеобразовательных лицеев, международный университет, международная школа и три начальные школы. Уважаемые соотечественники, просим вас дать любую информацию, связанную с этим происшествием, в правоохранительные органы или в офис МОУ «Сапат» по номеру 0550049050», — обращается учебное учреждение.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно со вчерашнего дня. Он последний раз выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18.00. В Октябрском УВД Бишкека создана следственно-оперативная группа.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195944/
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