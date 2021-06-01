Приватизация госкомпаний. Их выставят на торги с сохранением профиля работы

«Госпредприятия, которые будут подлежать приватизации, выставят на торги с условием сохранения профиля компании», — заявил сегодня во время брифинга председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров.

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Он напомнил процедуру приватизации. Сначала ФУГИ определяет перечень объектов, которые будут продаваться. Он утверждается постановлением правительства и вносится в программу приватизации. Эта программа согласуется с Жогорку Кенешем.

«Когда парламент примет программу приватизации, по всем включенным в нее объектам будет переоценка. После нее только выставим на торги. Например, если это завод, то будет сохраняться его профиль. Кроме того, новый собственник должен будет каждый год вкладывать средства и увеличивать его мощность, создавать новые рабочие места, проводить инвентаризацию. Этот процесс будет контролировать и ФУГИ и при наличии полномочий — парламент», — рассказал Мирлан Бакиров.

«Если новый собственник не будет выполнять эти требования, договорные обязательства, то ФУГИ может подать в суд и потребовать вернуть в собственность государства объект», — заключил он.