14:08
USD 83.62
EUR 102.00
RUB 1.14
Общество

Приватизация госкомпаний. Их выставят на торги с сохранением профиля работы

«Госпредприятия, которые будут подлежать приватизации, выставят на торги с условием сохранения профиля компании», — заявил сегодня во время брифинга председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров.

Читайте по теме
Доведенные до грани. Госпредприятия, которые хочет продать кабмин

Он напомнил процедуру приватизации. Сначала ФУГИ определяет перечень объектов, которые будут продаваться. Он утверждается постановлением правительства и вносится в программу приватизации. Эта программа согласуется с Жогорку Кенешем.

«Когда парламент примет программу приватизации, по всем включенным в нее объектам будет переоценка. После нее только выставим на торги. Например, если это завод, то будет сохраняться его профиль. Кроме того, новый собственник должен будет каждый год вкладывать средства и увеличивать его мощность, создавать новые рабочие места, проводить инвентаризацию. Этот процесс будет контролировать и ФУГИ и при наличии полномочий — парламент», — рассказал Мирлан Бакиров.

«Если новый собственник не будет выполнять эти требования, договорные обязательства, то ФУГИ может подать в суд и потребовать вернуть в собственность государства объект», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195938/
просмотров: 570
Версия для печати
Материалы по теме
Акции «Айыл банка» и MegaCom хотят продавать на международной бирже
В бюджет 2021 года может поступить более 1 миллиарда сомов от приватизации
Это игра в наперстки. Наталья Никитенко об очередной приватизации
Глава ФУГИ заверяет, что законодательная база для приватизации гособъектов есть
ФУГИ предлагает персонально рассмотреть договоры аренды в ТЦ «Караван»
Незаконная приватизация. «Кыргыз почтасы» опровергает сообщение Генпрокуратуры
Две компании в Нарыне незаконно приватизировали помещения детского сада
Приватизация госимущества: зачем это нужно и будет ли толк
Приватизация и национализация в Кыргызстане. Чем рискуем и что получим
Доведенные до грани. Госпредприятия, которые хочет продать кабмин
Популярные новости
Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов
В&nbsp;ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Гаражная распродажа прошла в&nbsp;Бишкеке. Что продавали и&nbsp;покупали Гаражная распродажа прошла в Бишкеке. Что продавали и покупали
Бизнес
BIO-KG удостоилась престижной награды по&nbsp;органике, обойдя десятки развитых стран BIO-KG удостоилась престижной награды по органике, обойдя десятки развитых стран
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно! Переходи на О! и смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно!
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда «‎Бай-Тушум» будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда
&laquo;РСК Банк&raquo; повышает процентные ставки по&nbsp;депозитам «РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам
1 июня, вторник
14:00
Новый кодекс о детях. Кто защитит права ребенка Новый кодекс о детях. Кто защитит права ребенка
13:49
«Сапат» просит помощи в поисках президента МОУ Орхана Инанды
13:34
Акции «Айыл банка» и MegaCom хотят продавать на международной бирже
13:14
Дело «Кумтора». Дастан Джумабеков вышел с допроса из ГКНБ
13:12
BIO-KG удостоилась престижной награды по органике, обойдя десятки развитых стран