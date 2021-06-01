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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». На что жалуются арестанты, рассказал глава НЦПП

Задержанные по делу «Кумтора» не жалуются на условия содержания в ИВС и СИЗО ГКНБ. Об этом сообщил директор Наццентра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков.

По его словам, сегодня сотрудники НЦПП посетили экс-премьер-министра Омурбека Бабанова, депутатов парламента Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова, экс-депутатов ЖК Исхака Пирматова, Таланта Узакбаева.

«Все они не жалуются на пытки и какие-либо условия содержания», — сказал Бакыт Рысбеков.

Глава НЦПП отметил, что также навестил экс-мэра Азиза Суракматова. Бывший градоначальник тоже ни на что не жалуется.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутатов парламента Торобая Зулпукарова и Асылбека Жээнбекова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195928/
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