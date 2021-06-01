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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинированные туристы смогут приехать в Кыргызстан в этом сезоне

Иностранные туристы, которые прошли вакцинацию от коронавируса, смогут посещать Кыргызстан. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель директора департамента туризма при Министерстве экономики и финансов Кыял Кенжематова.

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По ее словам, на этой неделе примут четвертый по счету алгоритм действий, который позволяет как иностранным, так и внутренним туристам перемещаться по стране.

«Документ находится на подписании в МИДе, потом отправим в международный аэропорт «Манас». Надеемся, что этот вопрос уже решится на днях. Хотим также принять новые требования на летних туристических объектах. Главное — безопасность самих туристов, соблюдение санитарных норм и правил. Сейчас к нам могут заезжать граждане 33 стран. Но мы предложили расширить этот список, для того чтобы как можно больше туристов могли посетить Кыргызстан в этом сезоне», — рассказала она.

Прорабатывается также вопрос возможности пересечения иностранными гражданами границы наземным путем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195908/
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