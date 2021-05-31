Бекболу Жузубалиеву надо $8 тысяч на лечение. За вечер собрали более $1,4 тысячи

У 12-летнего Бекбола Жузубалиева апластическая анемия, недавно ему диагностировали еще и цирроз печени. Об этом сообщили в ОБФ Help the Children — SKD.
В фонде отметили, что для лечения мальчика в Индии необходимо собрать $8 тысяч.
«Накануне Help the Children — SKD совместно с центром йоги WonderWomen провел благотворительную ярмарку и Zumba party в гольф-клубе для сбора денежных средств мальчику», — сказали в организации.
На мероприятии собрали 118 тысяч 703 сома (примерно $1,4 тысячи).
Кроме того, ОБФ Help the Children — SKD параллельно подготовил подарки и шоу-программу «Доктор Клоун», приуроченную к Международному дню защиты детей, для пациентов детских отделений онкологии НЦОиГ и гематологии НЦОМиД.
Как можно помочь:
- «Элсом» — 0508103103; 0509103103; ⠀
- «О!Деньги» — раздел «Благотворительность»;
- «Халык банк» — р/с 1250230025510053;
- «Оптима банк» — мультивалютный р/с 1090820123290140.