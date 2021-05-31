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Общество

Бекболу Жузубалиеву надо $8 тысяч на лечение. За вечер собрали более $1,4 тысячи

У 12-летнего Бекбола Жузубалиева апластическая анемия, недавно ему диагностировали еще и цирроз печени. Об этом сообщили в ОБФ Help the Children — SKD.

В фонде отметили, что для лечения мальчика в Индии необходимо собрать $8 тысяч.

«Накануне Help the Children — SKD совместно с центром йоги WonderWomen провел благотворительную ярмарку и Zumba party в гольф-клубе для сбора денежных средств мальчику», — сказали в организации.

На мероприятии собрали 118 тысяч 703 сома (примерно $1,4 тысячи).

Кроме того, ОБФ Help the Children — SKD параллельно подготовил подарки и шоу-программу «Доктор Клоун», приуроченную к Международному дню защиты детей, для пациентов детских отделений онкологии НЦОиГ и гематологии НЦОМиД.

Как можно помочь:

  • «Элсом» — 0508103103; 0509103103; ⠀
  • «О!Деньги» — раздел «Благотворительность»;
  • «Халык банк» — р/с 1250230025510053;
  • «Оптима банк» — мультивалютный р/с 1090820123290140.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195839/
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