Бал национальностей прошел в Санкт-Петербурге. Кыргызстанцы приняли участие

В Санкт-Петербурге в шестой раз прошел бал национальностей. Об этом пишет издание metronews.ru.

На Исаакиевской площади собрались представители разных национальностей, среди них кыргызы, адыги, азербайджанцы, армяне, башкиры, белорусы, буряты, грузины, дагестанцы, палестинцы.

«Представителей национальностей разделили по шатрам. Киргизы соседствовали с узбеками, чуваши — с осетинами, палестинцы с представителями Йемена. Пока одни участники бала участвовали в концерте, другие рассказывали о своих национальных костюмах, традициях, проводили мастер-классы», — рассказывает издание.

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