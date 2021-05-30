Две вакцины Sinopharm от COVID-19 оказались эффективны на 73 и 78 процентов

Впервые опубликован отчет об испытаниях инактивированной коронавирусной вакцины от компании Sinopharm. Два варианта этой вакцины показали эффективность выше 70 процентов и не вызвали серьезных побочных эффектов. Их испытывали в основном на молодых мужчинах — поэтому неясно, насколько эти данные можно перенести на популяцию в целом. Результаты испытаний опубликованы в журнале JAMA.

Несмотря на то что исторически инактивированные («мертвые») вирусные вакцины появились первыми, в коронавирусной гонке они пока отстают от более молодых технологий — пептидных, векторных и РНК-вакцин. Несколько инактивированных вакцин уже одобрены для массовой вакцинации — в России, Индии, Китае и Казахстане. До сих пор ни про одну не было известно доподлинно, насколько она эффективна. Некоторые (как российский «КовиВак») еще не прошли свои испытания, про другие (как индийскую Covaxin) нет информации, кроме как в пресс-релизе разработчика.

Китайская компания Sinopharm взялась за разработку сразу двух вариантов инактивированной вакцины. Один из них Sinopharm производит в партнерстве с Уханьским институтом биологических продуктов, в его основе лежит линия коронавируса под названием WIV04.

Второй, коллаборация с Пекинским институтом биологических продуктов, создан на базе линии HB02 (эта вакцина получила название BBIBP-CorV).

В конце апреля вторая вакцина, произведенная также компанией Sinopharm, получила одобрение ВОЗ, а подробные итоги ее клинических испытаний опубликованы только сейчас.

В отчете суммированы данные о 40 тысячах 411 добровольцах из ОАЭ и Бахрейна. Из них 13 тысяч 470 человек получили вакцину WIV04, 13 тысяч 470 — вакцину HB02 и 13 тысяч 471 — плацебо. Средний возраст участников составил 36 лет, и почти 85 процентов из них — мужчины. После двух инъекций вакцины или плацебо с интервалом в 21 день врачи регулярно их обзванивали в течение 2-4 месяцев. Всех, у кого появлялись необычные респираторные симптомы или другое недомогание, которое не проходило за два дня, направляли на тестирование на SARS-CoV-2.

За время наблюдений в группе WIV04 зафиксировали 26 случаев коронавируса, в группе HB02 — 21, в группе плацебо — 95. Исходя из этого, разработчики рассчитали эффективность против COVID-19: 72,8 процента для WIV04 и 78,1 процента для HB02.

С учетом добровольцев, у которых выявили бессимптомное носительство вируса, эффективность получилась 64 и 73,5 процента соответственно.

Тяжелых случаев коронавирусной инфекции в группе плацебо зафиксировали только два, а в обеих группах вакцины — ни одного.

Кроме того, собрав анализы крови у добровольцев, исследователи подсчитали, что антитела после инъекций образовались у 99,3 и 100 процентов в группах вакцин и 2,3 процента — в группе плацебо.

После прививки, как и в испытаниях других вакцин, врачи фиксировали у добровольцев побочные эффекты. Чаще всего это была боль в месте инъекции (20-30 процентов участников), реже головная боль (около 12 процентов). Большинство симптомов были мягкими и проходили быстро. Из тех, что оказались тяжелыми, только два могли быть связаны с вакцинацией — тяжелая рвота у одной женщины и миелит у одного мужчины (однако его разработчики списали на генетическую предрасположенность).

Таким образом, инактивированные вакцины Sinopharm показали себя менее эффективными, чем мРНК-вакцины и «Спутник V», но более эффективными, чем, например, другие векторные вакцины.