В селах Рават и Катран Баткенской области открыли новые детсады. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Баткенской области.

По ее данным, мощность дошкольных организаций — 50 человек каждая.

На строительство детсада в селе Рават Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС) выделило 14 миллионов сомов, 1 миллион 48 тысяч 923,59 сома внесены из бюджета Ак-Татырского айыл окмоту и местного сообщества. На дошкольную организацию в Катране АРИС выделил 11 миллионов сомов, айыл окмоту и местное сообщество — 1 миллион 797 тысяч 164,84 сома.