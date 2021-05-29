На иголки для инъекций пожаловались дети с диабетом. Минздрав разбирается

Для детей, страдающих диабетом, опять закупили китайские, некачественные иголки, несмотря на жалобы детей и родителей. Об этом сообщила глава Общественного объединения «Детство без диабета» Нурхан Жумабаева.

По ее словам, ставить уколы такими иглами очень болезненно для детей, они очень жесткие, особенно для малышей.

В Министерстве здравоохранения и социального развития сообщили, что проводится расследование. По словам руководителя Эндокринологического центра Натальи Добрыниной, всего пациентов с сахарным диабетом первого типа зарегистрировано 2 тысячи 800 человек, из них детей и подростков до 18 лет — около 700. Иглами пользуются только те люди, которые имеют шприц-ручки. Шприцы и шприц-ручки — разные средства введения, причем у первых иглы толще и на качество этих иголок есть нарекания. Для шприц-ручек закупаются иглы длиной 6,8 миллиметра, но жалобы идут только на шестимиллиметровые иголки.

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«При любом замечании на качество медицинского изделия мы собираем извещения, так называемые «желтые карточки», и отправляем в департамент лекарственных средств и медицинских изделий, и только после получения разрешения на дальнейшую выдачу этих товаров мы начинаем их выдавать. У нас имеется документ от департамента, подтверждающий качество иголок данного производителя, поэтому они были закуплены и выдаются для использования. Что касается тендеров, у нас все закупки производятся официально через портал госзакупок, вся информация о поставщиках, возможности или проведении тендеров на портале имеется, поэтому любой человек может ознакомиться с ходом и результатами тендера», — отметила Наталья Добрынина.

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий сообщил, что в 2020 году поступили жалобы на качество инсулиновых игл для шприц-ручек Medifine, производства Shanghai Carelife International Traiding Co., Ltd (Китай), действие регистрационного удостоверения приостановлено на время проведения расследования инцидента.

«В ходе расследования инцидента выявлено, что в извещении отсутствовала достоверная информация, подтверждаемая соответствующими документами, копии которых должны прилагаться. Несмотря на это, производитель провел расследование и предоставил отчеты о качестве партии игл, указанных в инциденте. Также производитель сообщил, что его продукция реализуется в странах Европейского Союза и других странах, жалоб по настоящее время на его продукцию не поступало. Необходимо отметить, что продукция имеет европейский сертификат, в связи с чем действие регистрационного удостоверения возобновлено», — отметили в ведомстве.

В феврале 2021 года поступили повторные жалобы на качество указанных игл, извещение подтверждается соответствующими документами (копии фотографий со следами от инъекций).

«Департамент приостановил действие регистрационного удостоверения на время проведения расследования инцидента. В настоящее время инцидент расследуется, по окончании процесса будет принято решение», — добавили в ведомстве.