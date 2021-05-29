ВОЗ: Программа COVAX в июне может столкнуться с нехваткой вакцин от COVID-19

Международный механизм распределения вакцин против коронавируса COVAX в июне может столкнуться с нехваткой вакцин. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

«Ужасный всплеск вируса в Индии жестоко повлиял на поставки в рамках COVAX во втором квартале этого года до такой степени, что к концу июня мы столкнемся с нехваткой 190 миллионов доз», — говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что COVAX доказал свою эффективность как глобальный механизм равного доступа к вакцинам против COVID-19. В его рамках в 126 стран и территорий с февраля было направлено 70 миллионов доз вакцины. При этом 35 государств «получили свои первые дозы» именно благодаря этому механизму.

«Несмотря на то что позже в этом году у COVAX большие объемы поставок через соглашения, некоторые из которых он уже выполнил, если мы не решим проблему текущего дефицита, последствия могут быть катастрофическими», — говорится в сообщении.

В ВОЗ добавили, что можно решить эту проблему, если действовать согласованно. В организации призывают правительства стран обеспечить полное финансирование COVAX, чтобы программа могла заказать больше вакцин для бедных государств.

«Если мировые лидеры будут действовать сообща, то изначальные цели COVAX — обеспечение поставок в 92 страны с низкими доходами 2 миллиардов доз в 2021 году и 1,8 миллирда в начале 2022-го — все еще могут быть достигнуты», — добавили там.