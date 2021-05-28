В Кадамджае детскому саду возвращены незаконно занятые помещения

Прокуратурой Кадамджайского района в целях защиты прав детей на дошкольное образование местному детскому саду возвращены незаконно занятые помещения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, проверка показала, что в нарушение закона отдел записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения Кадамджайского района незаконно занимал часть здания детского сада, тем самым ограничивая права детей дошкольного возраста на образование.

«Прокуратурой района в мэрию Кадамджая внесено предписание о возвращении помещений детскому саду. По результатам рассмотрения отдел записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения переселен в другое здание», — добавили в Генпрокуратуре.