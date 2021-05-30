Неделя-24. Очередные задержания экс-чиновников, и COVID-19 не отступает

Бывшего мэра Бишкека Азиза Суракматова задержали по делу о незаконном обогащении. По данным ГКНБ, установлены факты коррупции и незаконного обогащения при предоставлении представителям отдельных строительных компаний муниципальных земельных участков под строительство элитных многоэтажных жилых домов.

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Уточняется, что экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов, занимая руководящие должности в мэрии и ее структурных подразделениях, использовал служебное положение в целях незаконного обогащения. Для незаконного оформления приобретенных муниципальных земельных участков подозреваемый оказывал давление на работников муниципальных предприятий и контролирующих строительство органов.

«В результате указанной коррупционной схемы активы Азиза Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше $50 миллионов», — сообщили в ГКНБ.

Стала известная дата, когда состоятся повторные выборы в городские кенеши Бишкека, Оша и Токмака — 11 июля. Указ подписал президент Садыр Жапаров. Выборы в горкенеши прошли 11 апреля. Но их итоги по трем городам отменили из-за установленных фактов подкупа избирателей и нарушения выборного законодательства.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Нам предложат выбирать по-новому

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Вокруг вакцинации от коронавируса

Фото 24.kg. С нынешними темпами вакцинации о коллективном иммунитете говорить пока не приходится

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Почти за два месяца в Кыргызстане вакцинировалось от коронавируса всего около 75 тысяч человек, в том числе второй дозой — только треть из них. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 60-70 процентов взрослого населения. Очевидно, этот показатель мы достигнем еще не скоро. Подробнее — «Вакцина от COVID-19. Все, что вы еще не знали».

Почему кыргызстанцы не могут получить документ

Фото из интернета. Заграничный паспорт Кыргызской Республики

Сегодня в Кыргызстане официально перестали принимать документы на получение загранпаспорта образца 2006 года. Информациюподтвердили в пресс-службе ГРС. Их выдавали гражданам, которым документ требовался срочно для выезда за границу. Остальных отправляли на оформление новых биометрических. Но и их пока не выдают. Когда кыргызстанцы получат новые документы,

Почему доллар решил «упасть»

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Ремонт дорог. Горожане сопротивляются, мэрия выжидает

Фото из интернета. Не все бишкекчане рады ремонту их улиц

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Образование онлайн породило массу проблем

Фото 24.kg. Второй год учебы в онлайн-режиме серьезно сказывается на качестве образования

Завершился очередной учебный год в школах. Он оказался сложнее предыдущего. Учителям и учащимся постоянно приходилось лавировать между форматами обучения, а многие параллели в Бишкеке за весь год так и не сели за парты, занимаясь дома. По словам замминистра Надиры Джусупбековой, анализ за первые три четверти показал лучше результат там, где уроки шли в обычном режиме. Подробнее о ситуации в материале «Конец учебного года в режиме онлайн: близимся к образовательной катастрофе».

В Кыргызстане официально завершился учебный год. Он прошел под знаком борьбы с коронавирусом и дистанционным обучением. Часть школьников вернулась за парты, но три параллели так и продолжили учиться из дома. Причем и те и другие быстро адаптировались к новым реалиям. А потому сделали процесс веселым и интересным. Редакция 24.kg собрала забавные истории о том, как дети, учителя и родители провели этот год.

Умирающие хранилища знаний

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Как облегчить поход к врачам

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Красота Кыргызстана глазами читателей

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Близится лето, а значит, скоро кыргызстанцы активно потянутся на любимый Иссык-Куль. Поэтому сегодня мы и решили посвятить выпуск только нашей жемчужине. Подробнее — «Мгновения жизни. Семеновское ущелье и южный берег Иссык-Куля».

Как не угодить с пикника в больницу

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