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Общество

Последний шанс. Общереспубликанское тестирование проведут еще в июне

Третий этап Общереспубликанского тестирования (ОРТ) пройдет 22-23 июня. Об этом 24.kg сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения.

По его данным, тест проведут только в городах Бишкеке и Оше. Сроки и место регистрации станут известны позже.

Отметим, что на ОРТ-2021 зарегистрировались более 42 тысяч абитуриентов. Первые два этапа уже завершились.

Минобразования предложило проводить ОРТ для поступления в вузы дважды в год — весной и осенью.

С 2012-го тестирование стало обязательным при поступлении во все вузы, независимо от формы собственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195539/
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