ЮНИСЕФ и Human Vaccine подписали соглашение о поставках вакцины «Спутник V»

Руководство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и компания Human Vaccine — дочернее предприятие Российского фонда прямых инвестиций — объявили о долгосрочном соглашении на поставку вакцины «Спутник V». Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что закупки вакцины зависят от того, будет ли он внесен ВОЗ в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях, что подтвердит его безопасность и эффективность.

Кроме того, для закупок «Спутника» в рамках инициативы COVAX также потребуется заключить соглашение с альянсом GAVI. Когда все нормативные процедуры будут завершены, Детский фонд сможет получить 220 миллионов доз вакцины и доставить их в разные страны в оставшиеся месяцы 2021 года. График поставок будет позже определен в сотрудничестве с производителем.

«Главная задача ЮНИСЕФ — обеспечить для всех стран безопасный, быстрый и равный доступ к вакцинам от COVID-19 и помочь им подготовиться к развертыванию кампаний иммунизации», — говорится в пресс-релизе Детского фонда.

Данное соглашение — уже четвертое долгосрочное соглашение о поставках, подписанное ЮНИСЕФ с производителями вакцины от COVID-19. Ранее Детский фонд подписал такие договоры с Индийским институтом сыворотки, компаниями Pfizer и AstraZeneca.