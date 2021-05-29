В Бишкеке 29 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День увеличился до 15 часов 2 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 9, отрезки улиц Токтогула, Кулиева;

9.40-16.00 — отрезки улиц Боталиева, Сеченова, Тыныстанова, Перекопской;

10.00-17.00 — отрезки улицы Белорусской, переулок Чатыркульский, улица Московская, 53;

12.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Ахунбаева, Койбагарова;

13.00-17.00 — отрезки улицы Щербакова, переулок Изюмский, Булакский.

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Эльмир Досалиев

Родился 29 мая 1984 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».

Памятные даты

День Вооруженных сил Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Торжество, посвященное 25-летию Вооруженных сил Кыргызстана

Дата выбрана в связи с тем, что 29 мая 1992 года воинские части и учреждения, дислоцирующиеся на территории страны, приняты под юрисдикцию Кыргызской Республики.

Главной целью военного строительства в Кыргызской Республике является создание небольших, компактных и мобильных Вооруженных сил, оснащенных современным вооружением, военной техникой, обеспеченных материальными средствами для ведения военных действий в условиях высокогорья, способных в короткие сроки гарантированно обеспечить защиту территориальной целостности, конституционного строя, суверенитета государства и его граждан.

В Кыргызстане закреплен статус русского языка

Статус русского языка закреплен в Законе «Об официальном языке Кыргызской Республики» от 29 мая 2000 года.

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики государственным языком является кыргызский. В качестве официального языка употребляется русский.

Кыргызстан является одной из стран СНГ, где русский язык имеет законодательно зафиксированный официальный статус, и большинство употребляющего его в бытовых и профессиональных целях населения считает целесообразным этот статус поддерживать.

Всемирный день здорового пищеварения

Учрежден в день принятия устава Всемирной организации гастроэнтерологов в 1958 году.

Гастроэнтерологи всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека, рост числа этих проблем, а также рост количества людей с подобными проблемами. Освещение этих вопросов, а также поиски эффективных методов профилактики и лечения нарушений и заболеваний пищеварительной системы — основная задача Всемирной организации гастроэнтерологов.

Люди, которые меняли мир

Родился архитектор Эсенжан Бекташев

Родился 29 мая 1949 года в селе Ак-Терек Иссык-Кульской области.

Эсенжан Бекташевич Бекташев — известный архитектор и общественный деятель, председатель Союза архитекторов Кыргызской Республики.

Эсенжан Бекташев, возглавляя архитектурную службу Иссык-Кульского курортного района, а в последнее время областную архитектуру Иссык-Кульской области, внес определенный вклад в осуществление единой технической политики по застройке курортной зоны озера Иссык-Куль и населенных мест, находящихся на территории курорта и области. За время его работы значительно упорядочились застройка и санитарное состояние курортного района.

Возведение в 1984 году на улице Советской Главпочтамта по проекту, разработанному авторским коллективом, в составе которого трудился Эсенжан Бекташев, сыграло значительную роль в формировании современного архитектурного облика столицы Кыргызстана.

В 2006 году на XVII съезде Союза архитекторов его единогласно избрали председателем. В короткий срок ему удается сплотить архитекторов Кыргызстана в единый монолит.

Умер композитор Калый Молдобасанов

Фото foto.kg. Калый Молдобасанов

В 2006 году в возрасте 76 лет в Бишкеке умер кыргызский композитор, дирижер, музыкальный педагог, общественный деятель Калый Молдобасанов.

Калый Молдобасанов родился 28 сентября 1929 года (по другим источникам — в 1924-м) в селе Терек (по другим источникам — в селе имени Калинина). Народный артист СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1991).

Его отец — известный сказитель эпоса «Манас», акын и комузист Молдобасан Мусулманкулов.

В 1954 году окончил Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского, затем стал главным дирижером Кыргызского государственного театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Музыкальный стиль Молдобасанова — это органичный сплав национальных истоков и современной композиторской техники. В его музыке нашел яркое воплощение гордый, свободолюбивый дух народа.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет сказку «Любопытный слоненок»;

в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт органной музыки; Подробнее

в культурном центре «Кудук» покажут спектакль «Аккорд»;

в «Мастерской 705» — с пектакль «Девки».

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