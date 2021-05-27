09:12
USD 83.01
EUR 101.61
RUB 1.13
Общество

Больше 3 тысяч кадров. В Нарыне сотрудники NABU сняли оставшиеся фотоловушки

В Нарынской области сотрудники отдела мониторинга Союза охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане сняли последние из установленных ранее фотоловушек. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь организации Зарина Эсенбаева.

«В конце мая были сняты оставшиеся 14 фотоловушек. Из более чем 3 тысяч кадров были отобраны самые лучшие и интересные — снежный барс, горностай, барсук, волк, лиса, горные козлы, улары, краснобрюхая горихвостка, клушица», — сказала она.

Все кадры будут тщательно изучены и идентифицированы специалистами по мониторингу NABU.

Напомним, фотоловушки были установлены в районе долины реки Соок на хребте Кара-Мойнок. В начале мая шесть ловушек пришлось снять раньше времени из-за погодных условий.

Хребет Кара-Мойнок является частью системы хребта Джумгал Внутреннего Тянь-Шаня. На юго-западе граничит с восточными притоками реки Соок, а на севере — с долиной Каракол. Его длина — 64 километра, средняя высота — 3 тысячи 850 метров, самая высокая точка — вершина Кара-Мойнок — 4 тысячи 281 метр над уровнем моря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195292/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Барс, лиса и волки. Кто еще попался в фотоловушки NABU в Нарыне
21-летняя Алсу. NABU показали самого старого из ныне живущих барсов Кыргызстана
Аттестация акимов и их заместителей в Нарыне. Три чиновника не прошли
В Нарынской области началась аттестация акимов районов и их заместителей
В фотоловушки NABU в Таласе попались горные козлы, зайцы и улар
Germany plans to open new center for snow leopards in Kyrgyzstan
Нападение на акима. Глава Ак-Талинского района рассказал подробности
В Ак-Тале пьяный мужчина избил главу райадминистрации
В NABU узнали в «убитом» барсе хищника, которого они пытались спасти весной
Активисты предлагают объявить в Кыргызстане 2021-й годом экологии
Популярные новости
Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в&nbsp;Бишкек, отправили обратно Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно
Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о&nbsp;лечении иссык-кульским корнем Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о лечении иссык-кульским корнем
Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с&nbsp;угрозами и&nbsp;слежкой Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой
Неделя-24. Скандал с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo; и&nbsp;наступающий коронавирус Неделя-24. Скандал с «Кумтором» и наступающий коронавирус
Бизнес
Интернет-магазин Globus: экономия денег и&nbsp;времени Интернет-магазин Globus: экономия денег и времени
Смотрите финальные матчи Лиги Европы и&nbsp;Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV Смотрите финальные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов на O!TV
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
27 мая, четверг
09:04
Больше 3 тысяч кадров. В Нарыне сотрудники NABU сняли оставшиеся фотоловушки Больше 3 тысяч кадров. В Нарыне сотрудники NABU сняли о...
08:48
Испанский футбольный клуб «Вильярреал» выиграл Лигу Европы
08:38
Чистая вода, школы, детсады. Жители города Ош озвучили проблемы градоначальнику
08:14
Как бросить курить? На вопрос предложили ответить детям
06:48
Темира Сариева допросили в Военной прокуратуре
26 мая, среда
23:47
«Анна Каренина» станет первым российским сериалом для Netflix
23:23
Ученые назвали максимальный возраст, до которого может дожить человек
23:02
Вопрос вхождения «Полицейского городка» в Бишкек не могут решить несколько лет
22:45
Грузия открывает сухопутную границу для иностранцев, в том числе из Кыргызстана