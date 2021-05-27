Больше 3 тысяч кадров. В Нарыне сотрудники NABU сняли оставшиеся фотоловушки

В Нарынской области сотрудники отдела мониторинга Союза охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане сняли последние из установленных ранее фотоловушек. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь организации Зарина Эсенбаева.

«В конце мая были сняты оставшиеся 14 фотоловушек. Из более чем 3 тысяч кадров были отобраны самые лучшие и интересные — снежный барс, горностай, барсук, волк, лиса, горные козлы, улары, краснобрюхая горихвостка, клушица», — сказала она.

Все кадры будут тщательно изучены и идентифицированы специалистами по мониторингу NABU.

Напомним, фотоловушки были установлены в районе долины реки Соок на хребте Кара-Мойнок. В начале мая шесть ловушек пришлось снять раньше времени из-за погодных условий.

Хребет Кара-Мойнок является частью системы хребта Джумгал Внутреннего Тянь-Шаня. На юго-западе граничит с восточными притоками реки Соок, а на севере — с долиной Каракол. Его длина — 64 километра, средняя высота — 3 тысячи 850 метров, самая высокая точка — вершина Кара-Мойнок — 4 тысячи 281 метр над уровнем моря.