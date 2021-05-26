Ученые назвали максимальный возраст, до которого может дожить человек

Ученые определили максимально возможную продолжительность жизни человека. По данным исследования, она составляет 120-150 лет, сообщает Nature Communication.

В этом возрасте в человеческом теле происходит «полная потеря устойчивости», что делает невозможным его дальнейшее функционирование. Авторы научной работы установили это, используя новый показатель: «динамический индикатор состояния организма» (DOSI).

Этот показатель был связан с возрастом человека, образом жизни и болезнями. Чтобы рассчитать его, ученые проанализировали образцы крови тысячи человек из британского биобанка.

Оказалось, что чем сильнее DOSI колебался в течение жизни, тем менее устойчивым был организм человека, тем хуже он мог оправляться от болезней. По мере старения человеческое тело теряло жизнестойкость с прогрессирующей скоростью.

Ученые заключили, что 150 лет — это верхний предел возраста, которого мы можем достигнуть. Никакие успехи в лечении болезней не помогут продлить этот срок, если наука не найдет способ справиться с естественным старением.