Бишкекчане попросили и. о. мэра засыпать котлован у «Комфорта»

Бишкекчане попросили и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова засыпать котлован, убрать незаконную пристройку и базар, а также благоустроить территорию возле дома по адресу: улица Ибрамова, 61, где расположен базар «Комфорт». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, жители озвучили просьбу во время личного приема у и. о. градоначальника.

Кроме того, к и. о. мэра обратилась горожанка по вопросу нарушения законодательства при принятии в эксплуатацию многоэтажного дома на улице Табышалиева, 3.

«По всем вопросам поручено провести соответствующую работу в рамках компетенции муниципалитета и законодательства КР», — добавили в пресс-службе.