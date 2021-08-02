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Власть

И. о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов покидает должность

И. о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов покидает должность. Информацию 24.kg подтвердил он сам.

По его словам, он написал заявление о сложении с себя полномочий еще 30 июля. «Ухожу по собственному желанию. Но пока распоряжения о моем увольнении не видел», — сказал он.

Бактыбек Кудайбергенов подчеркнул, что на выборы мэра столицы не идет. «Пока планов, чем буду заниматься, нет. Но я чиновник, если мой опыт будет нужен, куда направят, там и буду работать», — сказал он.

Отметим, что ранее появилась информация, что в правительстве на должность главы Бишкека могут назначить экс-мэра Оша Таалайбека Сарыбашева. Но пока официально ее не подтвердили. Однако сегодня в южной столице назначили исполняющего обязанности главы муниципалитета южной столицы. Им стал экс-председатель Государственной регистрационной службы, управляющий делами президента Кыргызстана Алмаз Мамбетов.

Напомним, Бактыбека Кудайбергенова назначили на должность 10 февраля. Ранее он возглавлял Чуйскую область.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202896/
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