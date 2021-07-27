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Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Скандальный ПДП. И. о. мэра Бишкека не смог объяснить действия УКС

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов прокомментировал 24.kg попытку управления капитального строительства (УКС) оспорить в суде решение по отмене Проекта детальной планировки центральной части столицы.

«Вопрос ПДП стоит очень остро. Строительство без плана. Столько жалоб и столько митингов по этому поводу было. То, что было сделано до нас, было поддержано горкенешем. Потом был суд. Сегодня УКС подали иск. Там, оказалось, есть много пробелов. Я не участвовал при утверждении ПДП. Будем устранять недостатки и выносить новый план на утверждение нового городского кенеша», — сообщил Бактыбек Кудайбергенов на прошедшей сегодня в мэрии города пресс-конференции.

Отметим, в городском суде продолжается рассмотрение жалобы управления капстроительства мэрии Бишкека на решение административного суда о признании постановления БГК об утверждении Проекта детальной планировки Центральной части столицы недействительным.

Ранее УКС внесло ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока для подачи апелляционной жалобы.

Изначально горожане подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступал Бишкекский горкенеш. Административный суд столицы удовлетворил их иск. Генпрокуратура сообщила, что Проект детальной планировки центральной части Бишкека нанес ущерб государству на более чем 20 миллионов сомов.

В управлении капитального строительства мэрии Бишкека утверждают, что не знали о решении административного суда и просят восстановить пропущенный процессуальный срок для подачи апелляционной жалобы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202277/
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