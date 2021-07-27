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Общество

Засуха в Бишкеке. На скважины и капельное орошение надеются в мэрии

Для решения вопроса полива зеленых насаждений в Бишкеке мэрия планирует ввести систему капельного орошения. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности мэра города Бактыбек Кудайбергенов.

«Это самая современная технология на сегодня, она позволяет сократить потребление воды на 80 процентов по сравнению с другими системами полива. Подобная система уже успешно работает на некоторых участках. Например, на клумбах у железнодорожного вокзала и на аллее вдоль Южной магистрали», — сказал он.

По словам и. о. градоначальника, для обеспечения растений полноценным поливом ведется работа по бурению четырех скважин.

«По двум скважинам на пересечении улиц Ахунбаева — Ашар и Ахунбаева — Кок-Жангак уже завершена проектно-сметная документация, в процессе подготовка документов еще для двух скважин на пересечении улиц Профсоюзной — Каракумской и Абдрахманова — Туголбай Ата», — отметил он.

Однако, по признанию Бактыбека Кудайбергенова, пока что наиболее распространенный метод полива клумб и скверов — дедовский. Из автоцистерн вручную. Также, по его словам, на 35 улицах города ведется работа по восстановлению арычной системы полива. Реконструкция ведется в комплексе с ремонтом тротуаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202221/
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