И. о. мэра Бишкека встретился с председателем комитета мусульман Средней Азии

И. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов встретился с председателем комитета мусульман Средней Азии и благотворительного Кувейтского фонда «Ихьяут-Турос» шейхом Мухаммадом Сухейлом аль Шамарий и директором общественного благотворительного фонда ETHAR (ИТАР) Алтынбеком Кудайбердиевым. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, стороны обсудили сотрудничество в сфере благотворительности. В частности, строительство мужского и женского общежитий для детей-сирот с мастерскими для обучения, центра для лиц без определенного места жительства, в котором будут созданы условия трудоустройства и последующей интеграции этих лиц в общество. Не остались без внимания и вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере строительства социальных объектов, в частности в столичных жилых массивах.

И. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов поблагодарил гостей за оказываемую поддержку и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Благотворительный Кувейтский фонд «Ихьяут-Турос» во время пандемии коронавируса оказал благотворительную помощь медицинским учреждениям столицы в обеспечении аппаратами кислородных концентраторов, защитными костюмами и медицинскими масками, антибактериальными средствами.