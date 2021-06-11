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Общество

И. о. мэра Бишкека встретился с председателем комитета мусульман Средней Азии

И. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов встретился с председателем комитета мусульман Средней Азии и благотворительного Кувейтского фонда «Ихьяут-Турос» шейхом Мухаммадом Сухейлом аль Шамарий и директором общественного благотворительного фонда ETHAR (ИТАР) Алтынбеком Кудайбердиевым. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, стороны обсудили сотрудничество в сфере благотворительности. В частности, строительство мужского и женского общежитий для детей-сирот с мастерскими для обучения, центра для лиц без определенного места жительства, в котором будут созданы условия трудоустройства и последующей интеграции этих лиц в общество. Не остались без внимания и вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере строительства социальных объектов, в частности в столичных жилых массивах.

И. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов поблагодарил гостей за оказываемую поддержку и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Благотворительный Кувейтский фонд «Ихьяут-Турос» во время пандемии коронавируса оказал благотворительную помощь медицинским учреждениям столицы в обеспечении аппаратами кислородных концентраторов, защитными костюмами и медицинскими масками, антибактериальными средствами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197320/
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