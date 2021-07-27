В Бишкеке с начала года высажено больше 115 тысяч деревьев и кустарников. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов.

«Сейчас муниципалитет не закупает дорогие саженцы за рубежом, мы стараемся обеспечить нужные объемы из посадок в собственном питомнике муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз». Работа продолжается», — сказал он.

По словам и. о. мэра, из 115 тысяч высаженного в столице 2 тысячи 177 — хвойные породы деревьев, 5 тысяч 473 — лиственные, 2 тысячи 349 кустарников и 105 тысяч 925 кустов живой изгороди.

Бактыбек Кудайбергенов добавил, что около 200 саженцев этого года погибли от засухи. Осенью на их месте будут высажены новые.