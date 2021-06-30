Третья волна COVID-19. Чиновники мэрии Бишкека получили выговоры

Чиновники мэрии получили выговоры за ситуацию с заболеваемостью COVID-19 и внебольничной пневмонией в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Учитывая неблагоприятную ситуацию по коронавирусной инфекции в столице и за недостаточную организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации эпидемии, объявлены:

строгий выговор вице-мэру по социальным вопросам, председателю ГЧППК при мэрии Бишкека Виктории Мозгачевой;

замечание вице-мэру Русланбеку Акылбекову за недостаточный контроль по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте;

главам административных районов — членам комиссии ГЧППК Марату Осмонову, Данияру Арпачиеву — выговор, Максату Нусувалиеву — строгий выговор, Бахтияру Карамшакову — замечание.

Также поручено рассмотреть строгую дисциплинарную ответственность следующих руководителей, задействованных в работе по борьбе с COVID-19:

заведующей социальным отделом центрального аппарата мэрии Бишкека Таалайгуль Темиркановой;

начальника городского управления здравоохранения мэрии, заместителя председателя городского штаба и комиссии по ГЧППК Бактыгуль Исмаиловой;

начальника санитарно-экологической инспекции мэрии Медера Амангельдиева;

начальника управления образования мэрии Эльмиры Иманалиевой;

начальника управления социального развития мэрии Майрам Мамбетовой;

заместителя начальника управления городского транспорта мэрии Эмиля Ункуева.

Такое решение исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов принял, заслушав отчет о работе Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии. И. о. мэра отметил персональную ответственность и неоднократные предупреждения председателя, заместителей и членов ГЧППК по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в столице.

Он призвал усилить работу по недопущению массового скопления граждан, по проведению рейдовых мероприятий, постоянным разъяснениям среди пассажиров общественного транспорта об обязательном ношении масок, использовании антисептика, среди водителей о проведении дезинфицирующих работ в общественном транспорте и разъяснении о необходимости предотвращения полной заполняемости салона пассажирами.

Санитарно-экологической инспекции, управлению городского транспорта поручено провести мероприятия по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических требований среди субъектов предпринимательства: кафе, рестораны, торговые центры, рынки и другие.

Активизировать информационную кампанию среди населения о необходимости соблюдения санитарных правил, а также освещать на ежедневной основе оперативную информацию о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В мэрии напомнили, что в Бишкеке запрещается проведение массовых мероприятий.

«Мэрия убедительно просит соблюдать все меры предосторожности, санитарно-эпидемиологические нормы и требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки и проветривать помещения. В городе много бессимптомных носителей инфекции, которые сами того не подозревая, заражают окружающих», — добавили в муниципалитете.

Отметим, что за сутки в Бишкеке зарегистрировали 1 тысячу 490 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии.