ВОЗ: При справедливом распределении вакцин их хватило бы на всех медиков

При справедливом распределении вакцин их уже хватило бы на всех медработников и стариков в мире, считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, которого цитируют «Новости ООН».

Он отметил, что за пять месяцев 2021 года зарегистрировано больше случаев заражения коронавирусом и смертей, чем за весь 2020-й. Пандемия COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу для населения планеты.

Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что пандемия не закончится, пока передачу вируса не удастся взять под контроль в каждой стране. Ни одна страна сейчас не может считать себя победившей коронавирус — каким бы высоким ни был уровень вакцинации ее населения.

«Продолжающийся кризис в сфере вакцинации — это вопиющее выражение неравенства, которое только продлевает пандемию. Всего в 10 странах было сделано более 75 процентов всех прививок. Небольшая группа стран, которые производят и закупают большую часть вакцин, контролирует ситуацию во всем остальном мире», — сказал он.

По словам главы ВОЗ, тех доз прививок, которые были сделаны на сегодняшний день, при более справедливом распределении уже хватило бы на всех медработников и пожилых людей в мире.

Тедрос Гебрейесус напомнил, что в рамках инициативы COVAX удалось доставить 72 миллиона доз вакцин в 125 стран.

«Этого едва ли хватит на то, чтобы вакцинировать один процент их населения», — отметил он. Глава ВОЗ в очередной раз призвал развитые страны делиться препаратами с бедными государствами, в том числе через COVAX.