Возле МВД проходит два митинга противоборствующих сторон Федерации профсоюзов

В Бишкеке у здания МВД проходит два митинга членов Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Одна сторона выступает против председателя ведомства Мирбека Асанакунова, вторая — за доведение уголовных дел в отношении некоторых участников акции протеста до конца.

По словам начальника управления «Кыргыз курорт туризм» Чинары Токобаевой, сегодня нескольких участников акции протеста принял замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.

«Он пообещал, что все уголовные дела, а также все наши требования будут выполнены в рамках закона. У нас было только одно требование — исполнение решения суда, согасно которому Мирбек Асанакунов не имеет права работать в Федерации профсоюзов», — сказала она.







Ревизор Фонда оздоровления трудящихся Бурулбек Тагаев заявил, что со стороны Чинары Токобаевой и других членов профсоюзов есть нарушения. «В каждом санатории есть простые работяги, которые получают зарплату 3-8 тысяч сомов, а так называемые оппозиционеры профсоюзов — от 70 тысяч до 200 тысяч сомов. Что касается отдыха трудящихся, если взять список, то можно выяснить, что отдыхать на самом деле едут родственники и знакомые», — сказал он.

Завотделом правового обеспечения Федерации профсоюзов Акмарал Абдыкалыкова рассказала, что по нарушениям в ведомстве возбуждено 56 уголовных дел. Все они на стадии расследования.

Напомним, скандал в профсоюзах длится уже более года. Судебные разбирательства на тему, кто же настоящий председатель федерации, продолжаются по сей день. 5 февраля на заседании совета высшего органа управления федерации принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова.

В качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции был зарегистрирован Сагын Бозгунбаев. Однако это назначение приняли не все.