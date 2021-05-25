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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса

Рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется опаснее нынешней, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Об этом сообщило РИА Новости.

«Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот», — сказал на открытии 74-й сессии ВОЗ.

По мнению главы организации, именно борьба с вирусами показывает, что государствам следует сотрудничать друг с другом, а не соревноваться.

Как передают «Новости ООН», генсек ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию COVID-19 «цунами страданий», которое унесло более 3,4 миллиона жизней. Потеряно 500 миллионов рабочих мест. Экономические убытки исчисляются миллионами долларов. И несмотря на появление вакцин — в рекордные сроки, самые бедные страны до сих пор не могут воспользоваться плодами этого невиданного прорыва в науке. 82 процента всех произведенных доз попали в богатые страны.

«К сожалению, если мы ничего не предпримем сейчас, мы окажемся в ситуации, когда богатые страны привьют большинство собственного населения и их экономика заработает в полную силу, а вирус будет циркулировать и мутировать в самых бедных странах, принося неисчислимые страдания. Новые вспышки и волны могут унести сотни тысяч жизней и затормозить процесс восстановления глобальной экономики», — сказал он.

Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Ее основная тема — борьба с пандемией COVID-19 и предотвращение новых глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. В работе ассамблеи принимают участие делегации со всего мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195044/
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