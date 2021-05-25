ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса

Рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется опаснее нынешней, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Об этом сообщило РИА Новости.

«Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот», — сказал на открытии 74-й сессии ВОЗ.

По мнению главы организации, именно борьба с вирусами показывает, что государствам следует сотрудничать друг с другом, а не соревноваться.