Более 10 тысяч изоляторов на линиях электропередачи заменят в Чуйской области

Более 10 тысяч изоляторов на линиях электропередачи заменят в Бишкеке и Чуйской области. Об этом сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По информации ведомства, работы будут проводиться в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

«Будут заменены 10 тысяч 367 изоляторов на высоковольтных линиях электропередачи. Специалисты Чуйского филиала в Бишкеке и Чуйской области проводят плановые ремонтные работы по замене старых фарфоровых изоляторов новыми стеклянными. Старые фарфоровые изоляторы на ЛЭП — 1958 года выпуска, а самые молодые — 1980 года. Они давно отслужили свой эксплуатационный срок. Срок эксплуатации изоляторов составляет в среднем семь-восемь лет», — сказали в НЭСК.