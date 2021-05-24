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Общество

Более 10 тысяч изоляторов на линиях электропередачи заменят в Чуйской области

Более 10 тысяч изоляторов на линиях электропередачи заменят в Бишкеке и Чуйской области. Об этом сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По информации ведомства, работы будут проводиться в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

«Будут заменены 10 тысяч 367 изоляторов на высоковольтных линиях электропередачи. Специалисты Чуйского филиала в Бишкеке и Чуйской области проводят плановые ремонтные работы по замене старых фарфоровых изоляторов новыми стеклянными. Старые фарфоровые изоляторы на ЛЭП — 1958 года выпуска, а самые молодые — 1980 года. Они давно отслужили свой эксплуатационный срок. Срок эксплуатации изоляторов составляет в среднем семь-восемь лет», — сказали в НЭСК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195003/
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