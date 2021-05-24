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Общество

Как изменилась жизнь мужчин и женщин в Кыргызстане за пять лет? Тест

Данные Национального статистического комитета из раздела «Гендерная статистика» показывают, как изменилась жизнь женщин в стране за последние годы.

Как менялась оплата труда, возраст женщины при первом замужестве и рождении первого ребенка. С каким образованием женщины чаще всего становились безработными, а кто чаще всего, женщины или мужчины, инфицировались ВИЧ или болели алкогольной зависимостью.

И вообще, есть ли в этой гендерной статистике позитивные тенденции? Попробуйте угадать правильные ответы.

Дата-редактор: Анастасия Валеева.

Материал подготовлен Валентиной Галич в рамках нового курса «Коммуникация гендерной статистики» совместно с АУЦА, Школой данных и UN Women.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194993/
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