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Общество

В Оше неделю можно будет бесплатно пройти тестирование на ВИЧ

В МТУ «Керме-Тоо» в Оше началась акция по профилактике ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба города.

По ее данным, Ошский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом в рамках борьбы и профилактики с инфекционными заболеваниями COVID-19, ВИЧ и туберкулез начал масштабную информационную кампанию среди населения южной столицы.

Возле административного здания МТУ установлена палатка, где врачи-инфекционисты проводят бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ методом забора слюны.

Организована работа мобильной лаборатории, в которой врачи также проводят экспресс-тестирование на ВИЧ всех желающих, дают консультации по профилактике COVID-19, ВИЧ и туберкулеза.

Бесплатное тестирование будет проводиться в течение всей недели.

Поддержку в проведении акции оказывают сотрудники областного наркологического центра, Ошской областной больницы, противотуберкулезной больницы, профильные общественные организации и фонды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194986/
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