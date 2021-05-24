В Оше неделю можно будет бесплатно пройти тестирование на ВИЧ

В МТУ «Керме-Тоо» в Оше началась акция по профилактике ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба города.

По ее данным, Ошский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом в рамках борьбы и профилактики с инфекционными заболеваниями COVID-19, ВИЧ и туберкулез начал масштабную информационную кампанию среди населения южной столицы.

Возле административного здания МТУ установлена палатка, где врачи-инфекционисты проводят бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ методом забора слюны.

Бесплатное тестирование будет проводиться в течение всей недели.

Организована работа мобильной лаборатории, в которой врачи также проводят экспресс-тестирование на ВИЧ всех желающих, дают консультации по профилактике COVID-19, ВИЧ и туберкулеза.

Поддержку в проведении акции оказывают сотрудники областного наркологического центра, Ошской областной больницы, противотуберкулезной больницы, профильные общественные организации и фонды.