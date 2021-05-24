В столице может появиться Бишкек-Тауэр. Эскизы уже готовы

Бишкекглавархитектура разработала эскизы Бишкек-Тауэра (Bishkek Tower). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По ее данным, проект подготовлен с расчетом на будущее. «Основная цель башни — создание своего, кыргызского знакового объекта, способного стать символом города Бишкека, например, как «Байтерек» в Нур-Султане, «Азади» в Тегеране и Эйфелева башня в Париже, а также яркой достопримечательностью столицы, украшающей парковую зону, магистральную улицу и в перспективе южный многоэтажный административно-деловой район», — отметили в БГА.

Так как объект планируется разместить в верхней части города, то там предусматривается размещение смотровой башни, выставочного зала, кафетериев и других помещений.

Бишкек-Тауэр состоит из простых геометрических форм и линий. По конструкции — из устремленных вверх трех опор, общая высота башни — 65 метров (без учета шпиля).