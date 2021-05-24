13:49
USD 83.78
EUR 102.41
RUB 1.14
Общество

В столице может появиться Бишкек-Тауэр. Эскизы уже готовы

Бишкекглавархитектура разработала эскизы Бишкек-Тауэра (Bishkek Tower). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По ее данным, проект подготовлен с расчетом на будущее. «Основная цель башни — создание своего, кыргызского знакового объекта, способного стать символом города Бишкека, например, как «Байтерек» в Нур-Султане, «Азади» в Тегеране и Эйфелева башня в Париже, а также яркой достопримечательностью столицы, украшающей парковую зону, магистральную улицу и в перспективе южный многоэтажный административно-деловой район», — отметили в БГА.

Так как объект планируется разместить в верхней части города, то там предусматривается размещение смотровой башни, выставочного зала, кафетериев и других помещений.

Бишкек-Тауэр состоит из простых геометрических форм и линий. По конструкции — из устремленных вверх трех опор, общая высота башни — 65 метров (без учета шпиля).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194935/
просмотров: 622
Версия для печати
Материалы по теме
Мы не разрабатывали ПДП. Бишкекглавархитектура ответила Генпрокуратуре
Креативные скульптуры предлагает установить в столице Бишкекглавархитектура
Весна без тюльпанов. Половина клумб в Бишкеке пустует
Бишкекглавархитектура разрабатывает интерактивную карту исторических зданий
Гостиница «Иссык-Куль» больше не памятник по инициативе управделами президента
Застройка в парке Ататюрка. Бишкекглавархитектура разрешения не выдавала
Зеленые зоны вдоль рек. В Бишкеке разработан проект о комфортных набережных
В Бишкеке напротив ЦУМа демонтируют ограждение
Облик Бишкека портят не кинотеатры. Как столица превратилась в сплошную рекламу
Памятник истории — поликлиника МВД нуждается в ремонте
Популярные новости
Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в&nbsp;Росавиации Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации
Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в&nbsp;суд Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд
Работа &laquo;Кумтора&raquo;. Планы на&nbsp;полтора года, и&nbsp;снова канадские компании Работа «Кумтора». Планы на полтора года, и снова канадские компании
Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента требуют члены &laquo;Кыргыз умуту&raquo; Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента требуют члены «Кыргыз умуту»
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
24 мая, понедельник
13:49
Последний звонок. Больше 3 тысяч милиционеров будут обеспечивать безопасность Последний звонок. Больше 3 тысяч милиционеров будут обе...
13:28
Повторные выборы в трех городах. Списки избирателей составят заново
13:13
В столице может появиться Бишкек-Тауэр. Эскизы уже готовы
12:50
«Кыргызалтын» опровергает перевод $29 миллионов на несанкционированный счет
12:46
Жители микрорайона «Юг-2» Бишкека недовольны решением продлить улицу Кулатова