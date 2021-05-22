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Общество

В Бишкеке определили победителей первого республиканского театрального фестиваля

Беловодские юные артисты стали обладателями Гран-при первого республиканского театрального фестиваля. Спектаклем по сказке Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева» они по праву завоевали хрустальную статуэтку.

В этом году в смотре школьных талантов участвовали 19 коллективов из Кыргызстана. Тема, предложенная организаторами конкурса, касалась творчества великого датского писателя.

«Все постановки должны были проходить на большой сцене НЦДЮ «Сейтек». Но из-за пандемии творческие коллективы вынужденно демонстрировали мастерство в онлайн-режиме. Наши школьники из театральной студии «Вдохновение» заслуженно стали первыми. За это они получили право выступить перед зрителями на сцене «Сейтека». Сценарий сказки пришлось буквально писать заново. Если честно, то за основу мы взяли классический мультфильм. Сами разрабатывали грим, продумывали сцены. Пришлось постараться и с реквизитом. Специально к спектаклю сшили костюмы и изготовили декорации. Все это волшебно впоследствии смотрелось на большой сцене», — рассказала руководитель студии Валерия Вислевская.

Прежде чем участвовать в конкурсе, в коллективе провели жесткий кастинг. Ребята поставили три спектакля. После общим голосованием выбрали лучший — «Снежную королеву».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194879/
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